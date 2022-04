Uitslagen en verslagen waterpolo: mannen Ravijn bijna in halve finale beker, vrouwen Ravijn op achterstand

Mannen

Beker, kwartfinale

Den Haag - Het Ravijn 10-13 (3-4, 5-8, 7-10, 10-13)

Voor het bereiken van de halve finales was het resultaat in Den Haag voor Het Ravijn prima. Het spel in de Hofstad liet echter nog wel wat te wensen over. Zeno Reuten sprak over de oude fout. „Het tempo lag te laag, het was heel stroperig, het liep niet”, meende de coach van Het Ravijn. Daarnaast schoten de spelers van Het Ravijn de doelman van Den Haag ook nog eens lekker warm. Joris Geurts kon daardoor uitgroeien tot de beste speler van het veld. „Het heeft waarschijnlijk ook met de focus te maken”, aldus Reuten. „Spelers zijn wellicht al met de gedachten bij de halve finales en de play-offs om het landskampioenschap. We moeten er ook maar niet al te veel woorden aan vuil maken. Morgen (zondag -red) moeten we maar laten zien dat we beter kunnen.”

Doelpunten Ravijn: L. Gottemaker 3, Ter Brake, Loos, Wouters 2, R. Gottemaker, Dijkink, Muller Aanstoot 1.