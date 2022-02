Uitslagen en verslagen waterpolo: mannen Ravijn in slotfase nog naast UZSC, vrouwen Ravijn al snel kansloos

Mannen

Eredivisie

UZSC - Het Ravijn 16-16 (5-5, 10-8, 13-13, 16-16)

Het Ravijn heeft het chagrijn van de verloren midweekse wedstrijd bij AZC van zich af gespeeld. De Nijverdalse ploeg sleepte in Utrecht op karakter een punt uit het vuur en had in de slotseconden zelfs nog kunnen winnen. Emiel Wouters stuitte echter op doelman Joran Westerveld van de thuisploeg. Het zou de eerste voorsprong in de wedstrijd voor Het Ravijn zijn geweest, want de ploeg van coach Zeno Reuten was bijna het hele duel gedoemd tot achtervolgen. Bij 9-5 in de tweede periode was het verschil groot en bij 16-13, vier minuten voor tijd, leek de zege naar UZSC te gaan. Het Ravijn richtte zich ook in de slotfase nog een keer op en via Hugo Wouters, Jorn Muller en Lars Gottemaker leverde dat nog een punt op. „Een terechte uitslag”, meende Reuten, die zag dat zijn ploeg aanvankelijk moeite had het Utrechtse kanon Luc Gielen aan banden te leggen. „Na rust hadden we dat beter voor elkaar en waren wij de betere ploeg. Maar dat we het nare gevoel van de wedstrijd tegen AZC hebben weggespeeld is de belangrijkste winst van deze wedstrijd.” Reuten was witheet na het duel in Alphen aan den Rijn en sloot zijn spelers tijdens de afsluitende training voor het duel tegen UZSC met elkaar op. „Ze moesten met elkaar maar eens zoeken naar verbetering, zonder dat ik erbij was. De belangrijkste conclusie die ze hebben getrokken, is dat ze harder naar elkaar moesten zijn. Dat ben ik wel met ze eens.”

Doelpunten Ravijn: E. Wouters 5, L. Gottemaker, Muller 4, H. Wouters, Loos, Ter Brake 1.