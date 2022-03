Uitslagen en verslagen waterpolo: moeizame zege mannen Ravijn, BZC wederom afgedroogd

Mannen

Eredivisie

PSV - Het Ravijn 7-9 (1-2, 4-5, 6-6, 7-9)

Het Ravijn maakte het zichzelf moeilijk door veel kansen niet te benutten. „We waren veel beter maar scoorden slechts 4 uit 13 in overtal, misten acht keer vrij voor de keeper en ook nog eens een strafworp”, had coach Zeno Reuten gezien. Daardoor bleef PSV in de wedstrijd en de thuisploeg had bij 7-7 zelfs de kans op voorsprong te komen. Job van As stopte echter een strafworp van PSV, waarna Het Ravijn alsnog de zege behaalde. „Het was stroperig, het tempo was te laag”, zag Reuten een verbeterpunt. „Aan de andere kant is het Pieter van den Hoogenband zwembad ook weinig inspirerend met een handjevol toeschouwers terwijl er bijna 4000 in kunnen.” Ook het verschil in aspiraties werkte niet in het voordeel van Het Ravijn. „Wij zijn in opbouw naar de play-offs, trainen deze weken keihard, terwijl PSV speelt om te overleven in de eredivisie”, meende Reuten, die wel content was over het defensieve optreden. „Zeven treffers tegen is prima. Normaal scoren we zelf rond de 15 keer, dat hebben we nu nagelaten.”

Doelpunten Ravijn: Wouters, L. Gottemaker, Loos 2, Ter Brake, Muller, Hageman 1.