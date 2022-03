Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn eindigt als tweede, BZC na dubbele nederlaag onder fatale streep

Mannen

Eredivisie

Het Ravijn - Schuurman BZC 20-5 (5-1, 10-2, 14-4, 20-5)

De streekderby is normaliter goed voor spanning en opwinding, maar daar was deze editie totaal geen sprake van. Daarvoor was het krachtsverschil immens groot. Het Ravijn hoefde niet tot het uiterste te gaan om een monsterzege neer te zetten. Enige belang van de Nijverdalse ploeg was de winst en daardoor een tweede plek in de eindrangschikking van de competitie. „We wilden maximaal vijf doelpunten tegen krijgen, dat is gelukt”, zei coach Zeno Reuten over de enige doelstelling in de wedstrijd. „Verder moesten we ervoor zorgen dat het niet al te sloom werd.” De volgende uitdaging ligt namelijk al weer in het verschiet voor Het Ravijn. Dat is de kwartfinale van het bekertoernooi op 2 en 3 april tegen Donk. BZC speelt dan ook in het bekertoernooi tegen PSV, maar die duels zijn voor de Borculose ploeg van ondergeschikt belang. De eredivisiestatus staat namelijk op het spel. BZC speelt nog drie competitiewedstrijden, waarvan de wedstrijd van zondag 27 maart bij Den Haag van cruciaal belang is. Het is de vraag of coach Jeroen Kuilman nog wat konijnen uit de hoge hoed kan toveren, want de ploeg die in Nijverdal werd afgedroogd, zal ook in Den Haag volstrekt kansloos zijn. In de sterk uitgedunde selectie ontbrak tegen Het Ravijn ook nog eens de zieke Filip Kljajevic. Daarentegen maakte Robert Beskers, ondanks een schouderkwetsuur, zijn rentree. Kuilman wilde aan de streekderby weinig woorden vuilmaken. De coach kan na elke dikke nederlaag hetzelfde liedje afspelen, wil als rasoptimist graag positief blijven, maar de moed zal ook bij Kuilman toch langzaam in de schoenen zakken.

Doelpunten Ravijn: Loos 5, Aanstoot, Wouters 3, Stertefeld, Dijkink, Ter Brake 2, Muller, R. Gottemaker, Schilstra 1.

Doelpunten BZC: Muller, Adam 2, S. Dijkhuis 1.