Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn in streekderby veel te sterk voor BZC

Mannen

Eredivisie

Schuurman BZC - Het Ravijn 11-24 (2-4, 6-9, 9-17, 11-24)

Zelden zat er zo weinig spanning in de oostelijke derby als de editie op pakjesavond. BZC kon twee periodes een beetje in de buurt blijven, maar ook niet meer dan dat. Met name in de derde periode liep Het Ravijn ver weg. „Ook daarvoor had ik al het gevoel dat het een kwestie van tijd zou zijn, dat we zouden uitlopen”, meende Ravijn-coach Zeno Reuten. Zijn opponent Jeroen Kuilman van BZC zag dat zijn ploeg in dezelfde valkuil trapte als de laatste weken. „We krijgen het maar niet voor elkaar om fatsoenlijke aanvallen op te zetten én af te ronden, waardoor we controle houden, ook in de verdediging. Ben je dan hardleers of ben je hardleers”, vroeg een cryptische Kuilman zich af. „Als we niet bereid zijn het met elkaar op te lossen, dan wordt het niet beter dit seizoen en is dit wat het is.” Het Ravijn profiteerde dankbaar en scoorde veel uit de counter. Reuten was ook zeer te spreken over het aanvalsspel van zijn ploeg. „Daar hadden we ook wat meer op getraind. Er moet meer variatie inzitten. En dat kwam er tegen BZC prima uit. We waren overigens op alle fronten de betere ploeg, maar het aantal tegentreffers had wel iets minder mogen zijn.” Volgens Kuilman haalt zijn ploeg op de training een beter niveau. „Maar het lijkt wel of ze in de wedstrijd verkrampen. Waar het aan ligt, ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat met acht buitenlanders spelen niet de oplossing is.”

Doelpunten BZC: Groot Kormelinck 3, Kljajevic, A. Lukacs 2, Y. Dijkhuis, S. Dijkhuis, Tamas, Muller 1.

Doelpunten Ravijn: Wouters 7, Ter Brake, Muller 5, R. Gottemaker 3, Hageman 2, Loos, Dijkink 1.