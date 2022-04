Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn op koers voor vervolg in beker, VZ&PC wint eenzijdige derby bij WS Twente

Mannen

Beker, kwartfinales

GZC Donk - Het Ravijn 10-17 (2-6, 5-9, 8-12, 10-17)

Het Ravijn boekte een opvallend ruime overwinning in Gouda en staat daardoor met anderhalf been in de halve finales. Zondag kan de Nijverdalse ploeg de klus in eigen huis definitief klaren. Donk eindigde als vierde in de reguliere competitie en Ravijn-coach Zeno Reuten was vooraf ook allerminst blij met de paring tegen zijn oude club. Reuten kon echter zonder zorgen aan de kant zitten, want zijn ploeg greep direct het initiatief en controleerde vervolgens de wedstrijd. „Een hele sterke pot van ons. We hebben de goede lijn van de laatste weken doorgezet”, meende aanvoerder Lars Gottermaker.

Doelpunten Ravijn: Ter Brake 6, Loos, L. Gottemaker, Karel, Stertefeld 2, Wouters, Aanstoot, Muller 1.