Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn overtuigt in bekerstrijd, VZ&PC wint eenzijdige derby bij WS Twente

Uitslagen en verslagen waterpolo: Ravijn eindigt als tweede, BZC na dubbele nederlaag onder fatale streep

De mannen van Het Ravijn hebben de reguliere competitie afgesloten op de tweede plaats. In de laatste speelronde werd streekgenoot BZC met 20-5 verslagen. De Borculose ploeg komt zondag nogmaals in actie. In een cruciaal duel in de strijd tegen degradatie is Den Haag de tegenstander in de Hofstad.

27 maart