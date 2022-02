Uitslagen en verslagen waterpolo: vrouwen EZC blijven koploper na kleine zege tegen Losser

Aschwin Kruders uit Goor regelt de zaken van veel (in­ter-)nationale wielren­sters

GOOR - Als 17-jarige zag hij Marianne Vos in ‘zijn’ Goor als tweede finishen in de Ladies Tour. Aschwin Kruders werd gegrepen door het vrouwenwielrennen. Zestien jaar later is hij een van de weinige professionele managers in het internationale peloton. „Vrouwenkoersen zijn veel leuker om naar te kijken dan een mannenwedstrijd.”

