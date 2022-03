Uitslagen en verslagen waterpolo: vrouwen EZC niet langer koploper na verlies in topper tegen VZ&PC

Vrouwen

Tweede divisie B

EZC - VZ&PC 4-5 (1-0, 3-4, 4-5, 4-5)

Het lange tijd zo ongenaakbare EZC verloor voor de tweede keer in successie en is daardoor niet langer de lijstaanvoerder in de tweede divisie. Niet geheel toevallig miste de Enschedese formatie in beide wedstrijden voormalig international Rianne Guichelaar, die met een ribblessure kampt. EZC kwam nog wel op voorsprong door aanvoerster Devi Rotsma, maar daarna namen de gasten uit Vriezenveen het commando over. Peter Jonkman, coach van EZC, noemde de zege van VZ&PC, de nummer drie van de ranglijst, dan ook niet eens onverdiend. EZC kreeg nog wel kansen op minimaal een punt, maar was weinig gelukkig in de afronding en liet in de laatste periode nog twee overtalsituaties onbenut.