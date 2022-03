Uitslagen en verslagen waterpolo: vrouwen Ravijn uitgeschakeld in strijd om landstitel

Vrouwen

Eredivisie, play-offs kwartfinales

Het Ravijn - UZSC 7-8 (2-0, 4-3, 4-6, 7-8)

De wisselvalligheid brak de jonge Nijverdalse ploeg wederom op. „Dat was in de competitie en nu ook in de play-offs”, baalde Wicher Diallo. De coach van Het Ravijn kon zijn teleurstelling maar moeilijk verbergen, nadat zijn ploeg er alles aan had gedaan om er een derde wedstrijd uit te slepen. Een periode van droogte in het derde kwart bleek uiteindelijk fataal. UZSC kwam in die fase van een 4-3 achterstand op een 6-4 voorsprong. Het Ravijn toonde echter karakter en liet de wedstrijd aan het begin van het vierde kwart helemaal kantelen. De routiniers Charlotte Coes (2x) en Lieke Schokker brachten de thuisploeg binnen een paar minuten weer op voorsprong. Het Ravijn kreeg daarna enkele uitgelezen mogelijkheden meer afstand te nemen, maar slaagde daar niet in. Het kreeg daarvoor een pijnlijke rekening gepresenteerd in de vorm van twee Utrechtse treffers. „In die fase merk je dat UZSC wat meer ervaring heeft”, benoemde Diallo het belangrijkste verschil tussen beide ploegen. „We waren zo dicht bij een beslissende derde wedstrijd. De teleurstelling is heel erg groot.”

Doelpunten Ravijn: Coes 3, Schokker 2, Ankoné, N. Scholten 1.