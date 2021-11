Uitslagen en verslagen waterpolo: vrouwen Ravijn verrassen in Utrecht, derbyzege voor VZ&PC

Vrouwen

Eredivisie

UZSC - Het Ravijn 8-10 (2-2, 3-4, 6-7, 8-10)

Het zat er al een paar weken aan te komen dat Het Ravijn een hoger geplaatst team zou verslaan, maar de Nijverdalse vrouwen lieten het telkens in de slotfase liggen. Bij Utrecht, tweede op de ranglijst, kwam die zege er daadwerkelijk. „We voelden dat zo’n overwinning er aan zat te komen. Het zelfvertrouwen werd met de week groter. Ondanks dat we het een paar keer hebben laten liggen”, aldus een trotse coach Wicher Diallo. Daarbij moest Het Ravijn ook nog een eens een flinke tegenslag overwinnen. Aanvoerster Lotte Beunk brak in de tweede periode een vinger en moest direct naar de eerste hulp. „Ze had vreselijk veel pijn, maar het laatste wat ze deed voordat ze het zwembad verliet, was haar team nog even extra aanmoedigen. Als een echte leider van de ploeg”, zei Diallo. Het werkte als doping voor Het Ravijn. De speelsters gooiden hun hele ziel en zaligheid in de strijd en van de angst om te winnen, wat Het Ravijn al een aantal weken parten speelde, was deze keer geen sprake. „De vechtlust wordt alsmaar groter”, merkte Diallo nog op. „Dit zijn echte bonuspunten.”

Doelpunten Ravijn: Schokker 3, Ter Schure, Scholten 2, Gorter, Beunk, Boerdam 1.