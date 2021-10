Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen korfbal: schlemie­lig verlies DOS-WK

10 oktober KORFBAL - In de tweede klasse verloor EKC Nääs in Delden een punt aan Zwart Wit, terwijl in Zwolle DOS-WK een onverdiende nederlaag leed tegen Oranje Zwart. AKC verloor het cruciale duel tegen OKO, terwijl Amicitia en NKC beiden een punt overhielden aan hun duels.