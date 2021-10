Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Volleybal

Rivo Rijssen is na drie speelrondes de verrassende koploper in de topdivisie A. Het team van trainer Patrick te Vaarwerk greep de koppositie na een 3-0 overwinning in de derby tegen WVC Volley uit Wierden. Bij de mannen nam Webton Hengelo het op tegen het Reflex van oud-trainer Jordan Weggelaar. In een spannend duel trokken de Hengeloërs aan het langste eind: 3-2. Klik hier om naar het volleybaloverzicht te gaan.

Handbal

De Tukkers hebben zaterdagavond het uitduel bij Foreholte verloren. In Voorhout werd het 40-30. Dit weekend begon ook de competitie in de tweede divisie en de hoofdklasse. Bentelo opende het seizoen met een nederlaag in de tweede divisie. Stevo en WHC wonnen hun eerste wedstrijd in de hoofdklasse. TVO, RSC en Avanti Wilskracht gingen in de openingsronde onderuit. Klik hier om naar het handbaloverzicht te gaan.

Korfbal

Het lukte Amicitia de koploper te verslaan. Daardoor pakte de ploeg de eerste punten van deze competitie. NKC leed opnieuw een nederlaag in de overgangsklasse. Klik hier om naar het handbaloverzicht te gaan.

Basketbal

Jolly Jumpers was een helft gelijkwaardig aan Binnenland, de verliezend finalist van vorig seizoen. Na rust was het krachtsverschil duidelijk en ging de Tubbergse ploeg, evenals een week eerder bij Grasshoppers, fors onderuit. De teams van Uitsmijters zijn nog ongeslagen. De mannen wonnen hun tweede duel in de promotiedivisie, de vrouwen al hun derde wedstrijd in de eerste divisie. Klik hier om naar het basketbaloverzicht te gaan.

Dit overzicht wordt gedurende het weekeinde aangevuld.