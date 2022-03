Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen basketbal: simpele zege Jolly Jumpers, Uitsmij­ters onderuit bij koploper

In de vrouwen eredivisie was een degelijk optreden van Jolly Jumpers voldoende om Cangeroes te verslaan. Bij de mannen verloor Uitsmijters bij Lokomotief, de koploper in de promotiedivisie. Veel duels werden uitgesteld vanwege corona of vakantie.

19 februari