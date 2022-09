Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen korfbal: AKC wint Almelose derby

ENSCHEDE - Het eerste duel na 55 jaar in Almelo tussen AKC en Achilles werd overtuigend gewonnen door AKC: 19-10. Winst was er in de overgangsklasse voor NKC’51. In de eerste klasse pakte NRC’22 de eerste punten door ASVD te verslaan.

