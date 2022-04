Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Basketbal: Jolly Jumpers laat Binnenland ontsnappen in eerste wedstrijd play-offs

Heel, heel dicht was Jolly Jumpers bij een stunt in de eerste play-offwedstrijd om de landstitel. De Tubbergse ploeg liet het zwaar favoriete Binnenland in Barendrecht ontsnappen: 83-81. Zaterdag is de tweede wedstrijd in de kwartfinale in Tubbergen. Bij winst van Jolly Jumpers volgt tweede paasdag een beslissende derde wedstrijd wederom in Barendrecht.

13 april