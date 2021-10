Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen basketbal: Jolly Jumpers verliest ook ruim bij Binnenland

3 oktober BASKETBAL - Jolly Jumpers was een helft gelijkwaardig aan Binnenland, de verliezend finalist van vorig seizoen. Na rust was het krachtsverschil duidelijk en ging de Tubbergse ploeg, evenals een week eerder bij Grasshoppers, fors onderuit. De teams van Uitsmijters zijn nog ongeslagen. De mannen wonnen hun tweede duel in de promotiedivisie, de vrouwen al hun derde wedstrijd in de eerste divisie.