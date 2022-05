Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Kan het nog misgaan voor volleybal­sters Apollo 8? Zeker wel!

Na een eclatante 3-0 overwinning in de uitwedstrijd tegen Regio Zwollo kan het zondag thuis in Borne toch niet misgaan voor de volleybalsters van Apollo 8? Twee setjes pakken en de ploeg staat in de finale om de landstitel. Een makkie? Vergeet de beker tegen Utrecht niet …

29 april