Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Waterpolo: mannen Ravijn klimmen naar tweede plaats door zege bij De Zaan

ZAANDAM - Door een 12-11 zege in Zaandam hebben de mannen van Het Ravijn de tweede plek in de eredivisie overgenomen van De Zaan. Bij winst zaterdag in de streekderby tegen het geplaagde BZC eindigt Het Ravijn ook als tweede in de eindrangschikking van de reguliere competitie.

24 maart