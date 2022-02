Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen korfbal: zege NKC, verlies Amicitia, AKC en Rigters­bleek

Overgangsklasse A CSL - Amicitia 24-19 (14-9) Amicitia moest in Britsum haar meerdere erkennen in CSL dat op belangrijke momenten afstand wist te nemen van de Vriezenveners. In het veld deden de teams weinig voor elkaar onder en hadden de bezoekers tot ver in de tweede helft mogelijkheden een positief resultaat te behalen. Na een gelijk opgaande beginfase waarin Amicitia nog een 4-5 voorsprong had, kreeg CSL de overhand en dankzij een grotere schotvaardigheid kon de thuisploeg met een 14-9 voorsprong aan de tweede helft beginnen. Daarin kreeg Amicitia langzaam maar zeker meer grip op het spel en kwam tot 17-16 en 18-17 dichterbij. De bezoekers wisten hierna geen vervolg te geven aan de opleving en dat resulteerde uiteindelijk in een 24-19 nederlaag.

