Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Uitslagen en verslagen waterpolo: Het Ravijn nog in de race voor tweede plaats, misère bij BZC steeds groter

De mannen van Het Ravijn hebben de tweede plek in de eredivisie binnen handbereik. Het Ravijn won in Den Haag, terwijl de huidige nummer twee De Zaan onderuit ging bij ZVL. Donderdag 24 maart ontmoeten de twee ploegen elkaar in Zaandam. BZC verloor weer een speler en ging weer ruim onderuit. Deze keer tegen UZSC.

10:34