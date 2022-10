Uitslagen en wedstrijdverslagen regionale amateursportclubs

Softbal: Tex Town Tigers maakt achter­stand goed en dwingt beslissend duel af om landstitel

Weinigen gaven nog een stuiver voor Tex Town Tigers om de derde landstitel in de geschiedenis te pakken. Maar de 2-0 achterstand in de Holland Series is sinds zaterdag helemaal gladgestreken door een 6-5 en 4-2 overwinning. Zondag is de beslissende wedstrijd om het landskampioenschap, evenals de eerste twee duels, bij Olympia in Haarlem. Het momentum is helemaal gedraaid volgens Annemiek Jansen, uitblinkster bij TTT. „Ik zou nu niet graag in de schoenen van Olympia staan.”

15 oktober