Uitsmijters strijden voor ‘final four’: ‘Alle puzzelstukjes moeten op hun plek vallen’

Het voelt bijna als een reünie in Almelo. Een succesvolle generatie Twentse basketballers, waarvan een groot deel uit Almelo afkomstig is, komt in de herfst van hun carrière samen bij Uitsmijters. Na het kampioenschap in de eerste divisie draait het team nu ook uitstekend mee in de promotiedivisie. "We hadden het wel gehoopt, want we weten vanuit het verleden dat we dit niveau aankunnen", zegt center Maikel Bastiaan Post. "Oefenwedstrijden tegen clubs uit de promotiedivisie bevestigden ons daarin."