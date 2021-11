Vaak complimenten, maar weinig punten: Volleybalsters Rosstars onderaan in eerste divisie

Kan Rosstars zichzelf dit jaar nog belonen met de nodige setzeges of een overwinning? Dat is voor trainer Tjarko Muis de vraag in de laatste weken voor de winterstop. Over het spel van de volleybalsters uit Rossum is hij niet ontevreden. „Maar we pakken te weinig punten. We hebben zeker zes sets laten liggen en dat is best frustrerend”, zegt de oefenmeester uit Zwolle. Hij staat met zijn ploeg onderaan in de eerste divisie. De eerste competitiehelft zit er bijna op. Alterno 2 en Devoko zijn de laatste tegenstanders voor de jaarwisseling. Tegen de club uit Denekamp wordt zelfs twee keer gespeeld. Daarna begint de korte winterstop, die tot halverwege januari duurt.