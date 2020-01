Valse start in 2020 voor Jolly Jumpers

Evenals het duel begin december, ook toen in Tubbergen, was er weinig verschil tussen beide teams. Toen speelde Jolly Jumpers op de toppen van haar kunnen en rolde er een 61-54 overwinning uit. Een maand later en slechts twee trainingen na het laatste competitieduel in 2019 was het vooral rommelig wat de Tubbergse formatie liet zien.