Van Benthem uit Hengelo strandt in halve finale WK BMX

“Na de start wist ik dat het heel moeilijk zou worden” zei Van Benthem. “Ik klikte even uit mijn pedaal, maar weet niet of het daar echt aan lag. Ik miste natuurlijk met een gekneusde pols het Europees Kampioenschap en ik ben gewoon blij dat het beter gaat dan bij mijn laatste wereldbekerwedstrijd in Parijs, toen ik echt niet in de race zat. Ik had hier toch een goed toernooi. Maar het is een wereldkampioenschap en dan moet gewoon alles perfect gaan om een finale te rijden. Ik ben hier in Zolder al vaak met een blessure van de baan gestapt en nu is het een halve finale die ik in de wacht sleep.”