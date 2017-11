Van der Lely eindelijk in de basis, handtekening op gouden balk Wevers

Bijzonder ruime setzege voor volleyballers Time Out '75

9:54 VRIEZENVEEN - De volleyballers van Time Out '75 kenden geen heel zware wedstrijd afgelopen weekeinde. Sterker nog, het duel in de derde divisie A met Vrivo uit Vriezenveen was een makkie. Er werd met 0-4 gewonnen door de ploeg uit Diepenheim. Die uitslag komt wel vaker voor, maar een setstand van maar liefst 25-3 niet.