Van der Stelt snelste schaatsvrouw in Enschede

Voor de vrouwen was de wedstrijd vrijdagavond in Enschede de eerste marathon na twee wedstrijden op het natuurijs van de Weissensee. ,,En dat was best wel schrikken'', bekende Loes Adegeest vrijdagavond. ,, Ik ben woensdag even gaan trainen op de baan van Deventer, maar ik dacht dat ik het schaatsen was verleerd. Het ging voor geen meter'', lachtte de uit Dalfsen afkomstige schaatsster, al twee jaar woonachtig in Enschede. Op de Hogeschool Saxion volgt Adegeest als tweedejaars de studie forensisch onderzoek. ,,Op de Weissensee heb ik dit jaar mijn eerste 200 kilometer uitgereden. Na 150 kilometer voelde ik me nog goed, dus heb ik doorgereden'', aldus Adegeest, die als 29ste over de streep kwam. Een paar dagen eerder, tijdens het ONK over 80 kilometer, finishte ze als 35ste.