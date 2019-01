Van der Vaart: van profgolfer tot banen oppimpen

Jurrian, je hebt de stokken definitief opgeborgen?

„Nee, dat niet. Ik blijf wedstrijdjes spelen in Nederland, omdat ik nog steeds met liefde dat balletje een ontzettende beuk wil geven. Ik heb besloten om de droom van het spelen op het hoogste niveau niet langer na te jagen.”

Waarom niet?

„Simpel: de rek is er uit. Mijn carrière is altijd heel langzaam geweest, ieder jaar werd ik een stukje beter. Tot 2017 was dat aantoonbaar en het gaf me de drive om me te blijven ontwikkelen. 2018 was het jaar dat ik toe was aan een volgende stap, maar die kwam er niet. Ik speelde op de Europese Challenge Tour (de eerste divisie van het golf, red.). Dat is een mooie prestatie, maar niet datgene waarvoor je iedere dag acht uur op de baan staat. Mijn spel was gewoon niet goed genoeg.”

Wat heeft het golf jou gebracht?

„Alles wat ik nu heb en ben, heb ik te danken aan het feit dat ik op heel jonge leeftijd bij De Koepel in Wierden verliefd ben geworden op dit spelletje. Ik voelde me vroeger veel prettiger achter het schaakbord dan in een voetbalteam. Dankzij het golf kon ik urenlang bezig zijn met het oplossen van puzzeltjes die op de golfbaan werden opgelegd. Ik heb gestudeerd en gespeeld in de Verenigde Staten, heb mijn vriendin leren kennen en een netwerk opgebouwd. Ik deed het niet voor het geld of roem, maar puur omdat ik het heerlijk vond om bezig te zijn met dat balletje.”

Wat is je mooiste moment op de golfbaan?

„Poeh, da’s lastig. Ik heb een aantal mooie resultaten behaald en redelijk wat trofeetjes links en rechts gewonnen. Laatst kwam ik nog zo’n grote nepcheque tegen van 13.000 euro, gewonnen in Israël. Eén mooi moment heb ik niet, het was meer de lol die ik beleefde met het spel.”

En het dieptepunt?

„De laatste bal die ik sloeg, vorig jaar oktober in de eerste stage van de Qualifying School van de European Tour. Ik had met twee vingers in de neus door moeten gaan, maar ik miste een aantal korte putts. Uit spanning, stress of gewoon slecht? Het antwoord doet er niet meer toe, ik wist dat het daar ophield. Het echte dieptepunt kwam later die dag, toen ik in mijn uppie op een maandagavond in Noord-Frankrijk op zoek moest naar eten. Alles zat dicht en uiteindelijk kwam ik terecht bij een KFC. Zat ik onder een TL-buis koude kip naar binnen te werken. Dat is niet het beeld dat past bij een topsporter, ik voelde me diep ongelukkig.”

Wat nu?