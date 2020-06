Van Leeuwen nieuwe trainer zaalvoetbalteam Excelsior’31

Van Leeuwen (30), woonachtig in Lichtenvoorde, speelde in het verleden in de zaal bij LZV en is momenteel zelf als voetballer op het veld nog actief bij hoofdklasser RKZVC. Als jeugdtrainer was hij onder andere actief bij FC Utrecht en Vitesse. Ook werkte hij als jeugdcoach in de Verenigde Arabische Emiraten en in China. In de zaal is Van Leeuwen momenteel ook coach van Drienerlo. Dit gaat hij combineren met het trainerschap bij Excelsior’31.