Van linksback bij Vogido naar quarterback in Amsterdam

Thuis, in zijn Amsterdamse woonkamer, hangen de medailles aan de muur. Driemaal als winnaar van de Tulip Bowl, eenmaal als de verliezer. De kans is heel groot dat Jasper Nijland (26) zondagavond een vierde gouden medaille kan toevoegen aan de collectie, want de quarterback (spelmaker) is met zijn Amsterdam Crusaders de torenhoge favoriet in de strijd om de Tulip Bowl. "Dat is de Nederlandse Super Bowl, het kampioenschap van de senioren in de eredivisie van het American Football", legt de geboren Enschedeër uit.