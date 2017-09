Van Rhee en Kleiman samen in continentaal team

Van Rhee komt over van Destil-Piels, Kleiman droeg dit jaar het tricot van Sensa Kanjers voor Kanjers. De 24-jarige Nijverdaller Joey van Rhee was dit jaar tweede in de PWZ Zuidenveldtour achter Rick Ottema en won de trui van beste continentale renner in de Ster ZLM Toer. Bij Destil-Piels zat hij al snel niet meer op zijn plaats, terwijl hij had gehoopt na een periode vol blessureleed juist een profcontract af te kunnen dwingen. “Ik wil nog een seizoen alles geven om te laten zien wat ik in huis heb.”