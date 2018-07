Van Rhee haalt de TV op zijn laatste NK

Joey van Rhee, uitkomend voor de continentale formatie Monkey Town, hangt dit najaar de racefiets aan de wilgen. De 25-jarige coureur gaat vervolgens op wereldreis, fietsen op het hoogste amateurniveau is dan voorbij. ,,Toen in de teambespreking werd gevraagd wie er mee wilde zitten in de vroege ontsnapping, staken elf van de twaalf renners van de ploeg hun vinger op. Alleen onze sprinter André Looij koos voor een ander scenario. En natuurlijk waren er ook renners van andere teams erop gebrand om de vlucht van de dag te halen. De eerste voldoening zat er dus alvast in dat het me lukte mee te zitten.''

In de aanvangsfase verliep de samenwerking niet heel soepel, waarmee nog even dreigde dat het peloton de vijf zou inrekenen. ,,Eerst wilde Riesebeek niet meer werken, omdat zijn ploeggenoot Brian van Goethem zich daarachter aandiende. Toen hij erbij zat, had Lindeman geen zin meer, omdat er toen twee van Roompot vooruit mee waren. Uiteindelijk gingen we er dan toch met z'n vijven voor. We wisten dat de TV om iets na enen live ging, dus toen we toen nog een mooie marge hadden, wisten we dat we toch ruim in beeld gingen komen. Voor ons team welkome reclame, voor mijzelf het hoogst haalbare tussen de beste profs van ons land'', blikt Van Rhee terug op zijn laatste NK.