Van Rhee verrast met podiumplek in Dorpenomloop

ASSEN/NIJVERDAL - Joey van Rhee reed zondag zijn eerste wedstrijd in zes weken - nadat een knieblessure hem lang aan de kant hield - maar verbaasde vriend, vijand en zichzelf door naar een derde plek te rijden in de Dorpenomloop van Drenthe, die ook nog eens een afvalrace werd in de 172 kilometer rond Assen.

Van Rhee reageerde in de finale van deze nationale klassieker op een uitval van de latere winnaar Dion Beukeboom, maar kon de Noord-Hollander - die later dit jaar een poging gaat doen om het werelduurrecord aan te vallen - niet bijbenen richting de streep op het wielerparcours in Assen. Omdat ook Beukebooms ploeggenoot Yoeri Havik hem nog passeerde, werd de Nijverdaller derde.

"Daar sta ik zelf eigenlijk wel van te kijken. Na goed honderd kilometer kon ik wel merken dat ik niet veel koersen in de benen had de afgelopen weken. Maar door me goed te positioneren op de keienstroken zat ik wel mee toen de slag viel en we met negen man naar zes koplopers toereden."

De uitval van Beukeboom in de laatste twee kilometer kon hij nog beantwoorden, maar diens rush naar de finish niet. "Hij was gewoon te sterk vandaag en ook nog niet in mijn allerbesten doen. Ik kon gewoon niet meer over nemen. Hij vroeg nog of ik wilde toezeggen dat hij zou winnen, dan zou hij zonder problemen met mij naar de finish rijden en Havik niet zo dichtbij laten komen. Maar je bent dan toch te veel wielrenner om zo'n afspraak te maken. Met die derde plek kan ik achteraf alleen maar tevreden zijn."

Op zes dagen van de Ronde van Overijssel is hij in beteren doen dan verwacht. Extra spijtig dus dat zijn team zaterdag niet van start gaat in Overijssels Mooiste. "Natuurlijk baal ik daar van, maar ik heb me er bij neer moeten leggen. Vorige week heeft de ploeg een dubbel programma gereden met een aantal renners en toen waren ze op zondag gewoon een stuk minder dan op zaterdag. De Ronde van Noord-Holland van zondag is de thuiskoers van de ploeg, daar ligt voor het management de prioriteit. Dus moet ik zaterdag maar een beetje gaan afsteken met de motor en accepteren dat de editie van 2017 mijn laatste Ronde van Overijssel is geweest."