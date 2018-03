Van Rhee wint Dutch Masters of MTB

Van Rhee vocht in de slotfase van de Dutch Masters of MTB een gevecht uit met Roel Verhoeven van de formatie MijnBad/Liv-Giant. Op een tempoverhoging van de coureur van de continentale ploeg Monkey Town had Verhoeven geen antwoord. Na ruim 7 uur en 16 minuten fietsen kwam Van Rhee solo over de streep in Haarle.

Van Rhee was na afloop helemaal gesloopt. ,,Dit is de eerste keer dat ik zo'n lange tocht op de mountainbike rijd'', sprak hij na afloop in Haarle. ,,Ik dacht ik doe eens wat geks. Als wegwielrenner heeft de lange duur op de weg mij goed gedaan. Op dit supersnelle parcours was dat in mijn voordeel'', reageerde de winnaar. De Dutch Masters of MTB ging zondagmorgen, in het donker, om 6.00 uur van start.