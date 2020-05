Veel derby’s in nieuwe Twentse zaalcompetitie

Grondige renovatie ambitieuze vrouwentak Uitsmij­ters

8 mei BASKETBAL ALMELO Met een nieuw trainersgilde en zes nieuwe speelsters wil het Almelose Uitsmijters ook met de vrouwentak aan de weg timmeren in basketballand. Doel is het succesvolle eerste jaar in de eerste divisie een vervolg te geven om op termijn in de promotiedivisie te belanden, het een-na-hoogste niveau in Nederland waarop de mannen nu al spelen.