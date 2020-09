Veel is door corona anders dan anders, maar Ronde van Goor gaat door

NEO Borne heeft nog meer verbouw­plan­nen: ‘Hopelijk komt er weer een transfer van Wout Weg­horst’

6 augustus BORNE - De grote opknapbeurt van het clubhuis is nog niet eens afgerond, toch kijkt NEO al verder vooruit. „De kleedkamers willen we graag uitbreiden. En aan de velden moeten we ook iets doen.”