Veel werk aan de winkel voor Jolly Jumpers

TUBBERGEN - De rentree van Jolly Jumpers op het hoogste niveau is geen onverdeeld succes geworden. De Tubbergse formatie hield weliswaar de andere nieuwkomer Haren onder zich, maar het gat naar de overige vijf ploegen in de eredivisie is nog immens groot.

Vijftien wedstrijden en slechts drie overwinningen, allemaal tegen de rode lantaarndrager uit Groningen. In cijfers is dat een betere balans dan het seizoen 2013-2014 toen Jolly Jumpers zonder zege afscheid nam van het hoogste basketbalplatform.



De realiteit leert echter dat er nog een gapend gat ligt tussen Jolly Jumpers en de traditionele top vijf. In geen enkele van die twaalf verloren wedstrijden was het verschil minder dan tien punten. De Tubbergse club had kortom nooit echt uitzicht op een zege tegen de bovenste vijf ploegen. Terwijl een stuntje tegen een hoger genoteerde ploeg wel één van de doelstellingen was.

Mindere fases fataal

Was Jolly Jumpers dan al die confrontaties met de top vijf kansloos? Nee dat ook weer niet. Maar de ploeg moest in die wedstrijden op de tenen lopen om in de buurt te blijven. Een mindere fase van een paar minuten of een heel kwart werd Jolly Jumpers dan fataal.

Het heeft ook veel met de speelstijl van Jolly Jumpers te maken. Met veel drives richting de basket brengt dat risico’s met zich mee. Als het loopt zijn die individuele acties en passjes in het dichtbevolkte gebied onder de basket prachtig om te zien. Maar het maakt de Tubbergse ploeg ook kwetsbaar als de tegenstander zich daar goed op instelt.

Verdediging

Bovendien had Jolly Jumpers vooral in de eerste helft van de competitie veel moeite met een press verdediging van de opponent. Het duurde dan vaak te lang voordat de ploeg überhaupt in de buurt van de basket van de tegenstander was, met een geforceerde afronding als gevolg.

De ploeg miste in die mindere fases een echte leider, hetzij geroutineerd hetzij met extra klasse om de ploeg op sleeptouw te nemen. Dat valt de huidige ploeg niet te verwijten. Die deed elke wedstrijd weer haar stinkende best, vocht voor elke centimeter op zoek naar een positief resultaat. Het team herbergt ook voldoende talent om in de nabije toekomst vruchten van te plukken. Maar het is soms te druistig, te geforceerd, niet slim genoeg.

Acclimatiseren kost tijd

Acclimatisering in de eredivisie kost ook tijd volgens coach Annelies Bussink. Ze wijst naar Grasshoppers dat vier jaar geleden in dezelfde situatie verkeerde. Met voornamelijk eigen speelsters zijn ze daar ook begonnen aan een avontuur in de eredivisie. Dit seizoen is Grasshoppers met afstand de beste in de eredivisie.

Bussink predikt daarom tijd en geduld, vraagt zich af of haar team volgend seizoen het gat al kan dichten. Dat heeft ook alles te maken welke speelsters dan binnen de lijnen staan. Dat wordt de komende weken duidelijk wanneer de speelsters allemaal de vraag voorgelegd krijgen of ze door willen en op welke basis. Ook Bussink moet aan de onderhandelingstafel. De verwachting is wel dat zij ook komend seizoen voor de groep staat.