Veldhuis in de prijzen in Wierden

Fokkerij

Veldhuis rijdt de merrie sinds half augustus voor haar fokster Brenda Keukenkamp uit Lochem. „Daarvoor liep ze in Duitsland, maar ze wilde haar graag wat dichter bij huis hebben. Het is een paard met een heel goede instelling en kwaliteit. Ik had niet gedacht dat we zouden winnen, want naar de dubbelsprong reden we één pas teveel.” Elba-Montanja presteert in elk geval al heel constant. „Ze zit vaak in de prijzen. Wat het doel is? Punten halen in het 1.50m. Dat is de opdracht die ik meegekregen heb. Daarna gaat ze de fokkerij in.”