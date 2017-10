Veldrijder Van Amerongen tijdelijk uit de running

Teammanager Frank Groenendaal. ,,Dit in combinatie met een voedingsintolerantie maakt het hem onmogelijk om de komende periode op niveau te presteren. Nog langer wedstrijden rijden, zou het herstel alleen maar belemmeren. Daarom is in overleg met Thijs besloten dat hij voorlopig niet in actie komt, maar zich richt op het herstel van zijn lichamelijke problemen en vervolgens op de opbouw van zijn conditie. We kijken week voor week wannaar hij weer in actie komt.''