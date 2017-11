Veldrijdster Sophie de Boer kan weer lachen

ZEVEN – Sophie de Boer was vorige week bepaald niet content met haar elfde plek in het Deense Bogense, maar stapte zaterdag bij de WB-cross in het Duitse Zeven met een stralende glimlach van haar fiets.

Volledig scherm De Enschedese Sophie de Boer in actie tijdens de wereldbekercross in het Duitse Zeven. © BELGA

De Enschedese veldrijdster viel in de eerste bocht, maar wist met een flinke inhaalrace nog haar derde plek in de wereldbekerstand veilig te stellen door vijfde te worden. ,,Jammer van die start, ik bleef haken in het wiel van een tegenstandster en draaide als dertigste het veld in. Maar ik zie vooral het positieve. Na een paar weken waarin de conditie niet optimaal was, kon ik hier eindelijk eens diep gaan. In deze modder kon ik mijn kracht goed kwijt, maar gelukkig beschikte ik vandaag ook over die benodigde inhoud."

Spaanse zon

De Boer meldde zich een dag later wel af voor Hamme omdat ze nog niet genoeg hersteld was van de inspanning in Zeven. De Boer heeft te kampen met een laag immuunsysteem. ,,Het is een kwestie van goed rusten en de komende week goed trainen in de Spaanse zon. De balans is dan belangrijk. Dan hoop ik daarna weer terug te keren op een hoog niveau. Natuurlijk is het WK in Valkenburg in februari een hoofddoel en ook een hoge klassering in de wereldbeker, maar ik wil vooral weer constant presteren en bekijk het daarom straks week voor week.”

