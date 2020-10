Veldrit van Almelo gaat niet door

De geldende maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus en de oplopende besmettingscijfers zijn de aanleiding voor de afgelasting. De wedstrijd op het Zwaluwen-clubparcours De Sumpel stond voor zondag 25 oktober op de rol en was de enige nationale cross in de regio dit jaar. De vorige editie werd gewonnen door de Pool Karol Michalski (mannen) en de Entserse Ilse Pluimers (vrouwen).

Oldenzaal

Dat betekent dat er regionaal alleen in de GOW-veldritcompetitie gereden kan worden. De eerste wedstrijd staat komende zaterdag op het programma in Oldenzaal. De organisatie ontving al ruim vierhonderd inschrijvingen voor de reeks wedstrijden in Gelderland en Overijssel en is daarmee in de meeste categorieën volgeboekt. De organisatie werkt met een coronaprotocol.