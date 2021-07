Verhitte strijd tussen Gerrit ten Brink en Muck Weerink in Lezerstour Tubantia

Dit is de indeling (en het speelsche­ma) voor komend seizoen in de top van het amateur­voet­bal

1 juli ZEIST - De KNVB heeft de indeling voor de landelijke klassen van het amateurvoetbal bekendgemaakt. Omdat het afgelopen seizoen voortijdig eindigde door de coronamaatregelen, is in de derde divisie alles bij het oude gebleven. Excelsior’31 begint het seizoen op 21 augustus thuis tegen Ter Leede, HSC’21 een dag later thuis tegen EVV.