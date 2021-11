Verjongde Bucks kijken naar de toekomst: ‘Over twee of drie jaar kunnen we kampioen worden’

Uitslagen én verslagen basketbal: Weer fors verlies Jolly Jumpers in uitwed­strijd

In de eredivisie ging Jolly Jumpers wederom kansloos onderuit in een uitwedstrijd. Landslake Lions was in Landsmeer duidelijk de baas. De mannen van Uitsmijters waren in de promotiedivisie dichtbij een stunt tegen koploper Lokomotief, maar verloren na verlenging.

7 november