Verlies zonder gevolgen voor Jolly Jumpers

BASKETBAL - HAARLEM - De vrouwen van Jolly Jumpers hebben de laatste uitwedstrijd van de reguliere competitie verloren. Triple Threat was in Haarlem met 64-52 te sterk. Het was de eerste keer dit seizoen dat Jolly Jumpers verloor van een lager geklasseerd team.

Jolly Jumpers wordt zesde in de reguliere competitie. Dat was voor het duel in Haarlem al duidelijk en daar gaat ook in de laatste thuiswedstrijd op zaterdag 10 april tegen Grasshoppers niets meer aan veranderen. Triple Threat kan echter nog een plekje stijgen van acht naar zeven. In de wedstrijd was ook duidelijk merkbaar dat er voor de thuisploeg meer op het spel stond.

Accent op verdediging

Het werd deze keer niet zo’n scorefestijn als in Tubbergen toen de ploegen bij 90-83 van het veld stapten. Jolly Jumpers had in de trainingen het accent gelegd op de verdediging en die zag er grotendeels ook goed uit. Alleen in de rebound was de Tubbergse ploeg niet zo dominant als gebruikelijk. Triple Threat pakte er zelfs eentje meer, waar Jolly Jumpers in het thuisduel nog twee keer zoveel rebounds pakte.

Aanvallend was de Tubbergse formatie bij tijd en wijle onmachtig. Het overall schotpercentage van slechts 28 procent was ook ver onder de maat. Desondanks had Jolly Jumpers lange tijd zicht op een goed resultaat. Na 27-26 bij rust liep de ploeg van coach Mart Kieftenbeld in het derde kwart weg tot 30-37. Het was meteen de grootste Tubbergse voorsprong, waarvan aan het einde van de derde periode nog een puntje over was: 37-38.

Geen antwoord

In het laatste kwart liet Jolly Jumpers verdedigend te veel steken vallen en had het geen antwoord op de 27 punten van de thuisploeg. De marge in het voordeel van Triple Threat werd steeds groter en dat leidde tot de 64-52 eindstand.