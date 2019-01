Vernieuwde Rutbeekcross vraagt uiterste van atleten

ENSCHEDE – De Rutbeekcross is gewonnen door Daan Jacobs. De triatleet uit Weesp, studerend in Enschede, schudde in de slotronde Hengeloër Wouter Doesburg van zich af en won in 38:17.

Het organiserende AC TION had met de parcourswijziging een zeer selectieve ronde uitgezet. Met name de beklimming van de mountainbikeroute op de skiheuvel bleek een scherprechter, waar menig atleet zich op verkeek. Een slagveld was het gevolg. Jacobs en Doesburg (LAAC Twente) bleven drie ronden in elkaars nabijheid, maar in de slotronde wist Jacobs de beslissing te forceren.

Lesley Smit

Daarmee was de Weesper atleet erg tevreden, na de tweede plek van vorig jaar. Doesburg finishte een halve minuut later in 38:46, Sven van Munster (TION) pakte de overgebleven podiumplek in 39:14. Snelste vrouw was Lesley Smit, die na 41:37 over de eindstreep kwam. Zij had een straatlengte voorsprong op de Hengelose Claudia Hilboldt (49:17) en Anne Siersema (51:22).

Volledig scherm © Reinier van Willigen

Vijf kilometer

De vijf kilometer werd gewonnen door Harmen Hoek van de Enschedese studentenatletiekvereniging Kronos. Hij had 17:18 nodig over de twee pittige rondes rondom het Rutbeek. Enschedeër Niels te Pas werd driekwart minuut later tweede in 17:57, Seb Wiggemans (Daventria) klokte de derde tijd in 18:19. De vrouwenrace bleef tot op het eind spannend: Deborah Wissink uit Diepenheim (21:46) finishte uiteindelijk twee tellen voor Leonie Glazenborg van Daventria. (21:48). TION-atlete Gemma Frances zat daar met 22:05 vervolgens niet ver achter.

Volledig scherm De skiheuvel was een scherprechter in de Rutbeekcross. © Reinier van Willigen

Winterloop Enter

De Winterloop werd zaterdag gewonnen door Henry Rutgers. Hij snelde In Enter naar een mooie eindtijd van 33:15 over de tien kilometer.

De atleet uit het Drentse Noordscheschut deklasseerde de rest van het veld en soleerde naar de overwinning. Robin te Wierik uit Wierden werd tweede in 40:05. Daarbij hoefde hij niet eens tot het gaatje te gaan, want in oktober liep hij in Zuidwolde nog 31:02. Hans Klaver uit Delden noteerde 40:57 en werd daarmee derde. De Rijssense Sabine Wassink was de snelste vrouw in 42:11.

KOSC-loop

De jaarlijkse KOSC- loop is zaterdag gewonnen door Robin Veldboer. De Ootmarsummer deed 38:58 over de tien kilometer en won daarmee tot zijn eigen verrassing. De atleet van OLC’93 gaf daarmee Remko Siers (Oldenzaal, 40:31) en Rick Brunninkhuis (Ootmarsum, 40:56) het nakijken.

Op de vijf kilometer won Denekamper Harald Derks in 18:18. Daarachter versloeg Robin Klamer zijn vader Marcel in de strijd om de tweede plek. Beide noteerden 18:58.