Verschil tussen moeten en mogen bij EZC 1 en 2

Uniek is het zeker niet, toch is het anders dan anders als de waterpolosters van EZC 1 en EZC 2 dinsdag tegenover elkaar liggen in hun eigen bad. EZC 2 promoveerde onlangs tweemaal op rij en speelt zodoende dit seizoen in dezelfde competitie als het eerste team.

Hoe bijzonder is deze wedstrijd?

Annemette de Haan (EZC 1): "Vooral voor de club is het een wedstrijd op zich. We hadden nooit verwacht dat onze tweede zo goed zou draaien. Zo'n onderlinge wedstrijd in de competitie levert zeker spanning op. Dat is eigenlijk al sinds het begin van de competitie voelbaar."

Eveline van den Berg (EZC 2): "Het gebeurt wel vaker dat twee teams tegen elkaar spelen, maar op bondsniveau is dit wel heel bijzonder. Aan het begin van het seizoen was er inderdaad al een beetje spanning rond deze wedstrijd. Normaal trainen we samen, maar nu steeds meer apart. Dus je voelt wel dat het anders is dan anders. Het wordt nu ook op een trainingsavond gespeeld. Dat beleef je weer heel anders dan dat je in het weekeinde een wedstrijd speelt."

Wie is de favoriet?

Annemette de Haan: "Dat zijn wij natuurlijk. Wij staan bovenaan en horen van 'twee' te winnen. Dat het niet makkelijk gaat worden, dat weten we. Maar wij zijn niet voor niets het eerste."

Eveline van den Berg: "De prioriteit ligt bij het eerste team, dus in het belang van de club moet het eerste team winnen. Als club willen we dus niet winnen met het tweede van het eerste, maar als je eenmaal in het bad ligt, dan denk je daar niet aan en ga je voor de winst. Ik denk dat we het EZC 1 nog heel lastig kunnen maken, maar normaal gesproken hebben zij de overhand."

Wat is het grote verschil tussen de teams?

Eveline van den Berg: "Haha, de leeftijd. Die is behoorlijk omhoog gegaan de afgelopen jaren bij het tweede. Wel zijn allemaal sterke spelers met veel ervaring. Puck Veenendaal is onlangs 17 geworden. Zij is de jongste. Ze heeft al hele mooie acties in huis, maar vindt het nog spannend. Rianne Guichelaar (oud-international) zou stoppen, maar is daar op teruggekomen en heeft alweer een paar wedstrijden meegedaan. Die kwaliteit en ervaring kunnen we zeker gebruiken dit seizoen."

Annemette de Haan (EZC 1): "In het eerste zit meer kwaliteit. Maar het is hier zeker niet altijd rozengeur en maneschijn, we kampen met veel kwaaltjes."

Is de tweede klasse het plafond voor EZC?

Annemette de Haan: "Absoluut niet. Het niveau ligt hier echt wel hoog, maar we zijn natuurlijk geen BZC of Polar Bears. Toch draaien we nu al een paar jaar mee in de top. De stap zou dus wel een keer moeten komen."