Verschillende Twentse volleybalclubs profiteren van aangepaste pd-regeling

Bij de mannen verkeerde Bovo uit Aalten in degradatienood in de eerste divisie A, maar door de aangepaste pd-regeling zijn zij veilig. Dat geldt ook voor Apollo 8, dat in dezelfde competitie uitkomt.



Voor de mannen van Harambee pakte de aangepaste regeling minder gunstig uit. De Enschedese studenten stonden elfde in de derde divisie A, maar omdat de nieuwe eindstand is opgemaakt op basis van setgemiddelde om alle teams even eerlijk te beoordelen, zakte Harambee naar de twaalfde stek. Voor de Enschedese studenten betekent dat een virtuele degradatie naar de promotieklasse. Maar omdat het tweede team van Harambee op dat niveau als eerste eindigde, zal er volgend seizoen toch een Harrambee-team in de derde divisie uitkomen.