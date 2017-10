Versterkte promotie geeft Bully ideale kans

De ambitie van tweedeklasser Bully is duidelijk: de mannenploeg uit Oldenzaal moet garen spinnen bij de versterkte promotieregeling. De 31-jarige coach Bart Olde Boerrigter vindt het beter dat het verblijf in de tweede klasse beperkt blijft tot één seizoen. Het verloren terrein moet herwonnen worden.

Promotie

Olde Boerrigter is aan zijn derde seizoen begonnen aan de Sportlaan. Bij zijn aanstelling was Bully net gepromoveerd, en dus begon de oefenmeester met zijn ploeg in de tweede klasse. Daarin ging het Bully voor de wind. De Oldenzalers werden geen kampioen, maar promoveerden wel. De tweede plek in de eindrangschikking was toereikend voor directe promotie.

Sprokkelen

In de eerste klasse daarentegen had de selectie van Olde Boerrigter het veel zwaarder. Verwonderlijk was dat niet, want tussen de eerste en tweede klasse zit volgens hem een groot kwaliteitsverschil. Bully moest vanaf de eerste speeldag punten sprokkelen om het hoofd boven water te houden. Dat lukte net niet. "Toch is het heel lang spannend gebleven. We zijn pas op de laatste speeldag gedegradeerd. Voor die degradatie hoeven we ons niet te schamen."

Leren

De stap hogerop kwam volgens hem iets te vroeg. "We hebben een vrij jonge selectie. In sommige wedstrijden lukte het ons niet om in de laatste vijf minuten een tegendoelpunt te voorkomen. Bij een voorsprong of een gelijke tussenstand moet je op dat moment een wedstrijd 'kapot' kunnen spelen. Dan mag er niets meer gebeuren. Toch hebben we veel geleerd in dat jaar", zegt Olde Boerrigter.

Reduceren

Nu onderneemt hij met zijn ploeg een nieuwe poging om in de eerste klasse te komen. Het is dit seizoen eenvoudiger om te promoveren, omdat de hockeycompetities op de schop gaan. Tussen de hoofdklasse en overgangsklasse wordt een nieuwe competitie gecreëerd. De hockeybond hoopt daarmee het niveauverschil tussen de hoogste en op één na hoogste competitie van Nederland te reduceren.

Laagvliegers

Dit seizoen promoveren de eerste drie clubs in de tweede klasse direct. De nummer 4 krijgt zelfs nog een herkansing in de nacompetitie. Bully ligt met een derde plek na zes speeldagen op koers, maar tevreden klinkt Olde Boerrigter niet als de eerste zes speeldagen ter sprake komen. Twee duels werden verloren, van laagvliegers nota bene. Bully verloor van Wageningen en hekkensluiter PW.