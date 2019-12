Via het Twentebad op weg naar de nationale zwemtop

Negen trainingen per week, achttien uur in totaal. Elke ochtend om half zeven het water in, op de meeste dagen aan het eind van de middag nog een keer. Het ene na het andere baantje trekken, steeds maar weer. Veel? Pittig? Jeroen Rademaker schudt bedachtzaam het hoofd. „Kijk je naar zwemlanden om je heen, dan is achttien uur echt niet iets waar ze onder de indruk van raken. Richting de 28 uur training in de week is eigenlijk vrij normaal. Zo ver zijn we in Nederland nog lang niet, maar we gaan in elk geval de goede richting op.”